Хикмет Гаджиев: Баку и Иреван не нуждаются в участии посредника в мирных переговорах
Азербайджан и Армения не нуждаются в участии посредника в мирных переговорах.
Об этом журналистам заявил помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев в Аллее почетного захоронения.
«Баку и Иреван ведут мирные переговоры, и в участии третьей стороны необходимости нет. Наоборот, вмешательство третьей стороны в дела региона вредит нормализации отношений», - добавил он.
Источник: Report
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