Страны-члены НАТО в Европе ведут переговоры о повышении расходов на оборону с 2% до 3% от ВВП, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как пишет издание, этот шаг, вызвавший сомнения во многих странах, окажет сильное давление на «и без того напряженные национальные бюджеты». По словам источников, конфиденциальные переговоры, начавшиеся во время встречи министров иностранных дел стран альянса на прошлой неделе, и которые могут не привести к полному соглашению, предусматривают краткосрочное обязательство по достижению 2,5% оборонных расходов от ВВП, а к 2030 году - 3%. Утверждается, что новые обязательства будут официально согласованы на саммите НАТО в Нидерландах в 2025 году.

При этом один из высокопоставленных британских военных заявил FT, что Великобритания не сможет выполнить требование НАТО о 2,5% ВВП. Власти Италии в свою очередь неоднократно заявляли о том, что показатель расходов в 2% ВВП будет достигнут лишь к 2028 году.

11 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что НАТО может поднять в 2025 году новый порог военных расходов с 2% до 3% ВВП, что необходимо для выполнения новых целей по производству оружия странами альянса. Повышения военных расходов стран блока требует избранный президент США Дональд Трамп, который еще на саммите НАТО в Брюсселе в 2016 году в ходе своего первого президентского срока объявил лидерам ЕС, что считает справедливым уровень расходов в 4%.

НАТО за 8 лет до так называемого «СВО» против Украины - на саммите в Великобритании в 2014 году - постановила резко повысить расходы на оборону и довести их за 10 лет до 2% ВВП у всех стран альянса. НАТО не справилась с этой задачей - на сегодня отметку в 2% ВВП превысили примерно две трети из 32 стран альянса.

Источник: ТАСС