Хикмет Гаджиев: Процесс разминирования требует значительных финансовых затрат
Процесс разминирования освобожденных от оккупации территорий требует значительных финансовых затрат.
Об этом журналистам заявил помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев.
Он подчеркнул, что жертвами взрывов мин в основном становятся мирные граждане.
«Минная угроза также затрудняет процесс возвращения мирного населения на освобожденные территории. Следует учесть, что точность карт минных полей, предоставленных Арменией, крайне невысока», - сказал он.
Источник: Report
165