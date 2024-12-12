Хикмет Гаджиев: Франция - одна из главных вооружающих Армению стран
Баку сожалеет, что Франция «в нарушение международного права» участвует в программе вооружения Армении.
Об этом журналистам заявил помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что Франция передала Армении летальное оружие.
«Одной из основных сил, стоящих за вооружением армянской стороны, является Франция. Армения – государство-оккупант и агрессор. В связи с этим ее вооружение – это вопрос обязательной ответственности. Оружие передается не только Францией», - сказал помощник Президента.
Источник: АПА
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