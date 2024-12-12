Хикмет Гаджиев: Прежние власти Сирии создавали препятствия для Азербайджана на международной арене

Прежние власти Сирии создавали множество препятствий для Азербайджана в международных организациях, и Баку надеется на развитие связей при новом правительстве.

Об этом журналистам заявил помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что президенты Азербайджана и Турции в недавнем телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии, и глава государства Ильхам Алиев поздравил сирийский народ.

«Надеемся, что после падения режима Башара Асада Сирия наконец-то обретет мир и спокойствие. Азербайджан также надеется на установление крепких дружественных связей, развитие двустороннего сотрудничества с Сирией. Прежний сирийский режим создавал множество серьезных препятствий для Азербайджана в международных организациях. Например, они занимали неоднозначную позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана», - сказал Х.Гаджиев.

Источник: Report