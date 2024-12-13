Хикмет Гаджиев обсудил с Фахреддином Алтуном и Акифом Чагатаем Южный Кавказ

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Турцию обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и Южном Кавказе с главой Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттином Алтуном и советником президента по внешней политике и вопросам безопасности Акифом Чагатаем Кылычем.

Об этом Х.Гаджиев написал на своей странице в социальной сети Х.

"В рамках визита в братскую Турцию провел искренние и содержательные встречи с дорогими братьями Фахреттином Алтуном и Акифом Чагатаем. Мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, а также рассмотрели наши двусторонние союзнические отношения", — отметил он.

Напомним, что Хикмет Гаджиев в ходе визита в Турцию выступил на панели, посвященной Азербайджану, в рамках Международного форума стратегических коммуникаций (Stratcom Summit 24) в Стамбуле.