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Определились соперники сборной Азербайджана по футболу в квалификации ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО

Рустам Азимов16:02 - Сегодня
Определились соперники сборной Азербайджана по футболу в квалификации ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в Цюрихе (Швейцария) проходит жеребьевка европейской квалификации ЧМ-2026 по футболу.

Сборная Азербайджана попала в группу D, где ее соперниками стали следующие команды: победитель пары Франция – Хорватия, Украина и Исландия.

Чемпионат мира по футболу пройдет в июне-июле 2026 года. Он впервые пройдет в трех странах - США, Канада и Мексика. В финальной части турнира впервые примут участие 48 сборных.

15:15

Сегодня в Цюрихе (Швейцария) проходит жеребьевка европейской квалификации ЧМ-2026 по футболу.

Своих соперников узнает и сборная Азербайджана, которая перед жеребьевкой была определена в 4-ю корзине.

Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия.

Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия.

Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль.

Корзина 4: Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва.

Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

10:08

В швейцарском Цюрихе сегодня состоится жеребьевка отборочного раунда ЧМ-2026 по футболу в европейской зоне.

Как сообщает 1news.az, в мероприятии примут участие главный тренер национальной команды Азербайджана Фернанду Сантуш, советник исполнительного вице-президента АФФА Орхан Ахмедов и директор национальной команды Ильгар Гурбанов.

Церемония жеребьевки, которая стартует в 15:00 по бакинскому времени, будет транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.

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