Развивается азербайджано-турецкое военное сотрудничество - ФОТО

Находящийся с визитом в братской стране по приглашению командующего Сухопутными войсками Турецкой Республики, генерала армии Сельчука Байрактароглу, командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-майор Кянан Сеидов посетил ряд военных объектов.

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе визита генерал-майор Кянан Сеидов посетил авиационное командование Сухопутных войск и одну из воинских частей. Делегации был представлен брифинг, посвященный тактико-техническим характеристикам используемых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), их применению в боевых действиях, организации боевых полетов, а также авиабомбам, предназначенным для БПЛА. Полеты БПЛА, выполнявших боевые задачи в режиме реального времени, отслеживались из пункта командного управления.

Затем делегация посетила командование Сил специального назначения Турецкой Республики, где был представлен брифинг о пути их развития, выполненных задачах и процессе подготовки курсантов. Также состоялся обзор открытых и закрытых тренажеров, предназначенных для профессиональной подготовки спецназовцев и повышения их боевых навыков. В ходе визита отслеживалось практическое выполнение условных задач по антитеррористическим операциям с использованием современных технологий и новой боевой тактики.

Генерал-майор Кянан Сеидов также посетил командование Горной школы коммандос и Учебного центра, расположенного в Испарте. Здесь делегации был представлен брифинг о деятельности командования, системе образования и учебном процессе. Были наглядно продемонстрированы различные виды оружия и средств связи, находящихся на вооружении коммандос, а также процесс подготовки курсантов к коммандос, проведен осмотр различных тренажеров и учебных классов. Командующий встретился с обучающимися там военнослужащими Азербайджанской армии и поинтересовался уровнем их подготовки.