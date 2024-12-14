Бакинская инициативная группа провела 17 международных конференций в этом году

В этом году Бакинская инициативная группа (БИГ) провела 17 международных конференций.

Большинство из этих конференций проведено в штаб-квартире ООН.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов в ходе презентации масштабного отчета Бакинской инициативной группы по случаю Дня деколонизации.

Он отметил, что Бакинской инициативной группой подготовлено и представлено международным организациям более 7 отчетов.