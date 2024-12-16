Премьер-министр: 2024 год был богат очень важными историческими событиями для нашей Родины в политической плоскости

2024 год был насыщен очень важными для нашей Родины историческими событиями в политической плоскости. Впервые в истории независимости Азербайджана на всей нашей суверенной территории 7 февраля состоялись внеочередные выборы президента, а 1 сентября - внеочередные выборы в Милли Меджлис VII созыва.

Об этом сказал премьер-министр Али Асадов в ходе своего выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса 16 декабря.

По его словам, результаты президентских и парламентских выборов еще раз однозначно продемонстрировали доверие и уверенность нашего народа в успешной и целеустремленной политике Президента Ильхама Алиева, открывшей путь к победам.

«20 сентября отмечалось 30-летие заключения «Контракта века» - фундамента нефтяной стратегии, автором которой является великий лидер Гейдар Алиев. Именно эта стратегия укрепила независимость Азербайджана и обеспечила его долгосрочное и устойчивое экономическое развитие. Сегодня этот стратегический курс искусно и решительно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым в соответствии с современными вызовами, обеспечив развитие нашей страны, наращивание экономической мощи и политического авторитета, рост благосостояния нашего народа», - отметил А. Асадов.

Премьер-министр подчеркнул, что один из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года определен как «Страна чистой окружающей среды и зеленого роста». Неслучайно, 2024 год Распоряжением Президента был объявлен «Годом солидарности во имя зеленого мира». Сегодня мы с большой гордостью отмечаем, что COP29 - одно из самых важных и масштабных международных престижных мероприятий в мире, впервые в регионе на очень высоком уровне и с прекрасной организацией было проведено в Азербайджане.

Источник: АЗЕРТАДЖ