Ильхам Алиев: Новая католическая церковь в Баку станет хорошим символом отношений Азербайджана и Ватикана

Новая католическая церковь, которая будет построена в Баку, станет хорошим символом отношений Азербайджана и Ватикана.

Об этом, как сообщается на официальном сайте Президента АР, заявил глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев на встрече с секретарем Ватикана по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлагером.

Глава государства выразил удовлетворение началом строительства новой церкви и отметил, что визит архиепископа в Азербайджан и освящение территории, где будет построен храм, демонстрирует то значение, которое Святой Престол придает связям Азербайджана с католической общиной.

Глава государства отметил традиции мультикультурализма Азербайджана и подчеркнул, что в стране в мире, спокойствии и согласии живут представители разных народов и конфессий. Он заявил, что все это является предметом гордости для Азербайджана. Президент с удовлетворением отметил постоянное обеспечение мультикультурализма и многонациональности в Азербайджане, подчеркнув, что это составляет единство государственной политики и традиционного образа жизни азербайджанского народа.

Глава государства отметил, что проживание представителей разных национальностей и религий в республике в мирной и дружеской обстановке придает дополнительные силы Азербайджану и служит обеспечению стабильности и согласия в обществе.

Отметив, что Азербайджан также внес большой вклад в процесс межрелигиозного и межкультурного диалога на международном уровне и в сотрудничество в этой области, Ильхам Алиев напомнил, что в стране регулярно проводятся международные мероприятия, посвященные межкультурному и межкультурному диалогу.