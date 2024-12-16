Немецкий парламент проголосует о доверии правительству Шольца

Федеральное собрание Германии (бундестаг) проголосует по вопросу о доверии правительству канцлера Олафа Шольца 16 декабря.

Об этом пишет «Интерфакс».

Голосование пройдет после выступления Шольца и дебатов. Предполагается, что канцлер, который попросил проголосовать о доверии его правительству, проиграет по итогам этой процедуры.

По данным западных средств массовой информации, Шольц желает проиграть, поскольку это позволит провести в Германии досрочные выборы.

В том случае, если действующему правительству и персонально Шольцу будет выражено доверие, то начнется процесс формирования коалиционного правительства. Однако этот вариант рассматривается как маловероятный.

Источник: Gazeta.Ru