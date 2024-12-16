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Община: Данным заявлением посольство США попыталось ввести общественность в заблуждение

First News Media21:20 - 16 / 12 / 2024
Община: Данным заявлением посольство США попыталось ввести общественность в заблуждение

Посольство США в Баку не ответило на вопрос азербайджанских СМИ о возможных шагах Вашингтона по защите культурного наследия азербайджанского народа в Армении, лишь удовлетворилось напоминанием о том, что эта страна предлагает некоторые проекты на наших освобожденных от оккупации территориях. Мало того, посольство США попыталось ввести общественность в заблуждение данным заявлением.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также отмечается: «Считаем, что посольство своим тоном ответа, в том числе оценкой вопроса медиасубъектов как «ложного», продемонстрировало, как на самом деле «уважает» принципы «свободы слова», «свободы мнений», на которые постоянно указывают США.

Будучи Общиной Западного Азербайджана, с чувством сожаления отмечаем, что США игнорируют вопрос азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, включая разрушение Арменией их культурного наследия. На письмо, которое мы направили государственному секретарю США Энтони Блинкену в апреле прошлого года с просьбой поддержать наше право на возвращение, до сих пор не получен ответ. Однако за прошедший период правительство США неоднократно выносило на повестку дня ряд вымышленных вопросов под названием «права человека». Всем известно, что нынешняя администрация США вспоминает о темах «прав человека» и «культурного наследия» лишь тогда, когда необходимо выдвинуть ложные обвинения в адрес Азербайджана.

Мы решительно осуждаем расовую дискриминацию, проявляемую нынешней администрацией США в отношении азербайджанцев, и призываем их прекратить предвзятую политику хотя бы до окончания срока их полномочий, в том числе ответить на письмо, которое направили государственному секретарю Энтони Блинкену. Кроме того, надеемся на обеспечение участия Общины Западного Азербайджана в очередных слушаниях таких институтов, как Сенат США, Комиссия по правам человека Тома Лантоса Конгресса, Комиссия по свободе вероисповедания, которые организуют различные односторонние слушания по региональным вопросам».

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