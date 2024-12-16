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ЕС решил приостановить безвиз для обладателей грузинских диппаспортов

First News Media21:40 - 16 / 12 / 2024
ЕС решил приостановить безвиз для обладателей грузинских диппаспортов

ЕС решил приостановить безвиз для обладателей грузинских дипломатических паспортов, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Об этом стало известно на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза.

Квалифицированное большинство (не менее 55% государств-членов ЕС, представляющих не менее 65% населения) поддержало начало процедуры в связи с безвизовым въездом по дипломатическим паспортам Грузии.

Совет Евросоюза поручил Еврокомиссии представить официальный документ по этому вопросу.

По словам источника Радио Свобода, Еврокомиссия уже начала работу над этим вопросом и представит официальный документ в ближайшие дни.

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