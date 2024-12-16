ЕС решил приостановить безвиз для обладателей грузинских диппаспортов
ЕС решил приостановить безвиз для обладателей грузинских дипломатических паспортов, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Об этом стало известно на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза.
Квалифицированное большинство (не менее 55% государств-членов ЕС, представляющих не менее 65% населения) поддержало начало процедуры в связи с безвизовым въездом по дипломатическим паспортам Грузии.
Совет Евросоюза поручил Еврокомиссии представить официальный документ по этому вопросу.
По словам источника Радио Свобода, Еврокомиссия уже начала работу над этим вопросом и представит официальный документ в ближайшие дни.
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