ЕС решил приостановить безвиз для обладателей грузинских диппаспортов

ЕС решил приостановить безвиз для обладателей грузинских дипломатических паспортов, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Об этом стало известно на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза.

Квалифицированное большинство (не менее 55% государств-членов ЕС, представляющих не менее 65% населения) поддержало начало процедуры в связи с безвизовым въездом по дипломатическим паспортам Грузии.

Совет Евросоюза поручил Еврокомиссии представить официальный документ по этому вопросу.

По словам источника Радио Свобода, Еврокомиссия уже начала работу над этим вопросом и представит официальный документ в ближайшие дни.