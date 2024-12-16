Община: Призываем экспертов ООН держать в центре внимания проблему азербайджанофобии в Армении

В ходе рассмотрения в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации периодического доклада Армении заслуживает одобрения то, что эксперты ООН выделили моменты, связанные с депортацией азербайджанцев из Армении и уничтожением культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу на территории Армении».

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что нетерпимое отношение армянской делегации к этим вопросам, очередное отрицание принадлежности азербайджанскому народу дорогой нам Голубой мечети является наглядным примером азербайджанофобии, так называемой болезни «этнической исключительности», глубоко укоренившихся в армянском обществе. В то же время, это находится в полном противоречии с благосклонными словами Армении о нормализации отношений между двумя странами.

«Подобно тому, как политика отрицания права принадлежности азербайджанскому народу мечети Юхары Говхар Ага в период армянской оккупации потерпела полный провал, так и нет никакой перспективы отрицать происхождение Голубой мечети. Ни истерические реакции официальных лиц Армении с трибун ООН, ни смехотворные твиты и «реплики» расистского посла Франции в Армении, не могут стереть древнюю историю, богатое культурное наследие, следы азербайджанского народа.

Рекомендацию комитета Армении в связи с «обеспокоенностью ненавистническими выступлениями официальных лиц и политиков в СМИ и Интернете в контексте Азербайджана и Армении» мы расцениваем как фиксирование со стороны ООН расистской политики Армении в отношении азербайджанцев. В связи с этим, мы призываем экспертов ООН держать в центре внимания проблему азербайджанофобии в Армении и осуществлять постоянный мониторинг медиа и интернет-пространства в этой стране. В то же время, мы приглашаем другие соответствующие структуры ООН рассмотреть нарушенные права западных азербайджанцев в ходе дискуссий по Армении и дать рекомендации этой стране по устранению этих несправедливостей», - говорится в заявлении Общины.