 Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию

First News Media23:20 - 16 / 12 / 2024
Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп не направлял приглашение на свою инаугурацию Владимиру Зеленскому и пока не может сказать, будет ли присутствовать на этой церемонии председатель КНР Си Цзиньпин.

Как передает ТАСС, об этом следующий американский лидер заявил в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции.

"Нет", - сказал будущий глава американской администрации, когда его спросили, приглашал ли он Зеленского на инаугурацию, предстоящую 20 января 2025 года. "Но, если бы он хотел приехать, я бы хотел его принять. Я имею в виду: я его не приглашал", - отметил Трамп.

Поделиться:
182

Актуально

ПолитикаОбщина: Данным заявлением посольство США попыталось ввести общественность в ...
ПолитикаФархад Мамедов: Баку может стать местом переговоров по Украине
В миреГлава Татарстана прибыл с рабочим визитом в Баку - ВИДЕО
СпортАзербайджанская каратистка сохранила лидерство в мировом рейтинге

В мире

Глава Татарстана прибыл с рабочим визитом в Баку - ВИДЕО
Пашинян заявил, что не женат на Анне Акопян
Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию
ЕС решил приостановить безвиз для обладателей грузинских диппаспортов

Выбор редактора

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости
Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

СМИ: В Грузии введут комендантский час
Президентом Грузии избрали Михаила Кавелашвили - ОБНОВЛЕНО
В Агдаме почтена память великого лидера
Парламент Грузии принял в первом чтении поправки, которые лишат Зурабишвили госохраны

Последние новости

Фархад Мамедов: Баку может стать местом переговоров по УкраинеСегодня, 00:04Глава Татарстана прибыл с рабочим визитом в Баку - ВИДЕОСегодня, 00:00Пашинян заявил, что не женат на Анне Акопян16 / 12 / 2024, 23:40Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию16 / 12 / 2024, 23:20Эмин Агаларов намерен построить туристический центр Sea Breeze в Узбекистане16 / 12 / 2024, 23:00Азербайджанская каратистка сохранила лидерство в мировом рейтинге16 / 12 / 2024, 22:40Премьер-лига: «Карабах» одержал победу над «Сумгайытом»16 / 12 / 2024, 22:20Стала известна спортивная столица Азербайджана16 / 12 / 2024, 22:00ЕС решил приостановить безвиз для обладателей грузинских диппаспортов16 / 12 / 2024, 21:40Община: Данным заявлением посольство США попыталось ввести общественность в заблуждение16 / 12 / 2024, 21:20Обезврежен человек, оказавший вооруженное сопротивление полиции16 / 12 / 2024, 21:00Журнал «Азербайджанская школа» отметил 100-летний юбилей - ФОТО16 / 12 / 2024, 20:40Лариса Долина лишилась права въезда в ЕС16 / 12 / 2024, 20:20Бундестаг отказал в доверии Шольцу - ОБНОВЛЕНО16 / 12 / 2024, 20:00ПЕА утвердила список кандидатов на предстоящие муниципальные выборы16 / 12 / 2024, 19:45Секретарь Святого Престола ознакомился с Домом толерантности16 / 12 / 2024, 19:30В Баку состоится I Детский театральный фестиваль16 / 12 / 2024, 19:15В Лянкяране автомобиль насмерть сбил велосипедиста16 / 12 / 2024, 19:00Объявлено место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2025 году16 / 12 / 2024, 18:45Суд принял решение по делу гражданина Франции, разрисовавшего вагоны в депо Бакметрополитена16 / 12 / 2024, 18:30
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35