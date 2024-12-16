Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп не направлял приглашение на свою инаугурацию Владимиру Зеленскому и пока не может сказать, будет ли присутствовать на этой церемонии председатель КНР Си Цзиньпин.

Как передает ТАСС, об этом следующий американский лидер заявил в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции.

"Нет", - сказал будущий глава американской администрации, когда его спросили, приглашал ли он Зеленского на инаугурацию, предстоящую 20 января 2025 года. "Но, если бы он хотел приехать, я бы хотел его принять. Я имею в виду: я его не приглашал", - отметил Трамп.