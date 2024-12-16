Пашинян заявил, что не женат на Анне Акопян

Через несколько дней будет 27-я годовщина нашего брака, но мы де-юре не женаты.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы не женаты ни по ЗАГСУ, ни по церкви. Наши отношения закреплены общими дети. Кроме того, уже который год ты (имеет в виду Анну Акопян) фактически представляешь декларацию как супруга премьер-министра. Фактически мы женаты уже 27 лет, но не женаты», – отметил он.

Акопян добавила, что связала свою жизнь с Пашиняном с 17 лет и больше жила с ним, чем без него.