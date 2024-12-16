Утверждены размеры прожиточного минимума и критерия нужды на 2025 год

Милли Меджлис на заседании в понедельник принял в третьем, окончательном, чтении законопроект «О прожиточном минимуме на 2025 год».

Как сообщает Report, прожиточный минимум по стране на следующий год определен в размере 285 манатов. При этом для трудоспособных граждан прожиточный минимум определен в 305 манатов, для пенсионеров - 232 маната, для детей - 246 манатов.

Милли Меджлис также утвердил на 2025 год критерий нужды, используемый для оказания адресной социальной помощи, на уровне 285 манатов.

Отметим, что прожиточный минимум на 2024 год составляет 270 манатов, в том числе для трудоспособного населения - 287 манатов, для пенсионеров - 222 маната, для детей - 235 манатов.