Лидер повстанцев заявил, что Сирия не станет плацдармом для атак против Израиля

Сирия не станет плацдармом для осуществления атак, направленных против Израиля.

Об этом в интервью газете The Times заявил лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа, известный под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани.

По словам лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», Израилю будет необходимо оставить те территории на западе Сирии, которые он взял под свой контроль во время наступления оппозиционных сил на Дамаск.

«Израиль объяснял это присутствием «Хезболлы» и иранских ополченцев, однако это больше не актуально», - сказал аш-Шараа.

«Мы сохраняем приверженность соглашению [о разделении сил] 1974 года и готовы к возвращению [наблюдателей] ООН. Мы не хотим конфликта ни с Израилем, ни с кем-либо еще, и не позволим, чтобы Сирию использовали как плацдарм для атак. Сирийцам нужен покой, удары должны прекратиться, а Израиль должен отойти на ранее занимаемые позиции», - добавил он.

Как пишет The Times, сам аш-Шараа не затрагивал тему российско-сирийских отношений, однако его помощник упомянул идущие переговоры о сохранении за Россией ее военных баз в стране.

Источник: ТАСС