«Финита ля комедия»: Премьер Грузии о снижении протестной волны в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, говоря о снижении активности участников акций протеста в стране, использовал выражение «финита ля комедия».

«Мы уже пресекли попытку четвертой революции - 800 человек [накануне участвовали в акции]. Еще раз повторю: 4 политические партии и более 10 самых богатых НПО - если взять только их сотрудников и актив, получится несколько раз по 800 человек. И эти 4 партии и более 10 НПО не могут собрать и 800 человек на проспекте Руставели. Закончилось, «финита ля комедия», как говорили итальянцы», - заявил на брифинге Кобахидзе.

По его словам, Грузия не переживает никакого политического кризиса после акций протеста и отказа оппозиции признавать итоги парламентских выборов.

«Был, конечно, краткосрочный шок с экономической точки зрения, хотя и это мы скоро преодолеем. Наоборот, все пойдет в стране удвоенными темпами. Что касается политического кризиса, то нет никакого политического кризиса. Политический кризис означает, что у страны нет стабильного правительства, стабильного большинства в парламенте. В этой стране есть стабильное большинство, есть стабильное правительство, соответственно, нет никакого политического кризиса», - сказал он на брифинге.

Источник: ТАСС