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ЕС назвал вывод российских баз главным условием для диалога с Сирией

First News Media14:40 - Сегодня
ЕС назвал вывод российских баз главным условием для диалога с Сирией

ЕС планирует обсуждать с новыми властями Сирии вывод российских военных баз из страны.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Как сообщила Каллас журналистам, пишет Politico, за то, чтобы в Сирии не было российского военного присутствия выступили «многие министры иностранных дел» стран ЕС.

По их мнению, заявила глава дипломатии ЕС, «это должно быть условием для нового руководства» Сирии.

По словам Каллас, этот вопрос «будет поднят на встречах с властями [Сирии], когда они будут».

У России есть военные базы в сирийских Тартусе и Латакии. Сообщалось, что власти РФ ведут переговоры с новыми властями Сирии об их сохранении.

Новые власти Сирии, сместившие в начале декабря Башара Асада с поста президента, пока не делали официальных заявлений о своем отношении к присутствию военного контингента РФ, но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил прекращение работы российских баз.

«Преждевременно говорить о сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе, это предмет обсуждения с теми, кто возглавит Сирию», — сказал он.

Источник: Медуза

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