ЦИК Беларуси принял документы для регистрации Лукашенко кандидатом в президенты

Центризбирком Беларуси принял документы для регистрации действующего главы государства Александра Лукашенко в качестве кандидата в президенты.

Как сообщило агентство БелТА, по доверенности Лукашенко все необходимые документы в ЦИК представил руководитель его инициативной группы Юрий Сенько.

В ЦИК напомнили, что лицо, выдвинутое кандидатом в президенты, представляет в комиссию письменное заявление о согласии баллотироваться, биографические сведения, справки или копии документов, подтверждающих сведения об образовании, о месте работы, занимаемой должности служащего и прочее. Для регистрации кандидатом в президенты необходимо было собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей.

Выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года. На регистрацию в ЦИК кандидатами в президенты также поданы документы от первого секретаря ЦК Компартии страны Сергея Сыранкова, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича и индивидуального предпринимателя Анны Канопацкой.

Источник: БелТА