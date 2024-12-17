Спасенная ветеринарами цапля вновь взмыла в небо - ВИДЕО

16 декабря кокосовая цапля, спасенная ветеринарами, удалившими пластиковый стакан, застрявший у нее в горле, взмыла в небо над Рио-де-Жанейро, расправив крылья и пролетев над рекой.

Известная ученым как кокосовая, эта птица - крупнейший вид цапель, обитающих в Латинской Америке, тесно связанный с большой голубой цаплей. Их вес может достигать 4-х кг, а длина крыльев - 16 дюймов.

Операция по спасению птицы вызвала широкий общественный резонанс в Бразилии в контексте воздействия пластикового загрязнения на диких животных в городе, известном своими лесистыми горами.

«С Божьей помощью она больше не встретит на своем пути пластика или стаканов», — сказал биолог-ветеринар из Центра по защите дикой природы Джеферсон Пирес, который первым заметил несчастную птицу и написал о ее беде в социальных сетях.

Хищную птицу бразильские ветеринары заметили 4 декабря, она пыталась проглотить пойманную рыбу, но стакан, застрявший у нее в горле, мешал ей. По словам Пиреса, препятствие не позволяло ей есть, и без хирургического вмешательства это наверняка привело бы к смерти птицы от голода в течение нескольких дней.

Смертоносным для птицы оказался пластиковый стакан от напитка со вкусом гуарани объемом в 200 мл, логотип которого был четко виден сквозь растянутую кожу глотки цапли.

Сейчас эта птица стала экологическим символом. Ее история привлекла внимание крупных газет и вещательных компаний в Бразилии, вызвав возмущение в Интернете из-за ущерба, наносимого пластиком.

После того как стакан был удален хирургическим путем, Пирес заявил, что он с нетерпением ждал возможности вернуть птицу в ее естественную среду, поскольку не видит смысла и дальше держать ее в неволе.

«То, что мы увидели за эти две недели на примере этой цапли, — это демонстрация того, насколько сильно животные страдают от пластика», — заявила, в свою очередь, эколог Изабель де Луа после того, как цапля вернулась в привычную для нее среду обитания.

При подготовке материала были использованы данные из открытых источников: Reuters, Al Jazeera, The Straits Times

Подготовила: Хаджар Назарова