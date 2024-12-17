Эрдоган: Турция и ЕС – за суверенитет и территориальную целостность Сирии

Турция и Евросоюз разделяют мнение о необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии с формированием в стране инклюзивного правительства.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Анкаре.

Касаясь перспектив отношений Анкары и Брюсселя, он подчеркнул, что общие интересы Турции и ЕС не должны становиться заложниками неблаговидных планов некоторых членов Евросоюза. «Сегодня как никогда прежде необходимы более прочные и институционализированные отношения между Турцией и ЕС. Как страна-кандидат, Турция стремится к этому»,-заявил турецкий лидер.

Глава Турецкого государства выразил надежду, что решения предстоящего саммита ЕС будут способствовать обновлению Таможенного союза между Турцией и ЕС, а также ускорению визовых процедур для граждан Турции вплоть до достижения безвизового режима.

Касаясь темы борьбы с терроризмом президент Эрдоган отметил, что «Турция - единственная страна НАТО, которая победила террористические организации РКК и ИГИЛ на поле боя».

Источник: Anadolu