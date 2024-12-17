К поисковым работам в сирийской тюрьме «Седная» привлечены турецкие спасатели

Турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) продолжает поисково-спасательные работы в печально известной тюрьме «Седная» в столице Сирии Дамаске.

Как сообщает AFAD, в мероприятиях задействованы 120 человек личного состава, 43 транспортных средства и 4 поисковые собаки.

Команда спасателей во главе с руководителем AFAD Окаем Мемишем отправилась в Дамаск из провинции Хатай на юго-востоке Турции.

Работы были начаты по просьбе местных властей и ведутся при координации посольства Турции в Дамаске.

Согласно сообщению, в проводимых с особой тщательностью работах используются различные технические средства и оборудование, включая прибор для получения изображений через стену, наземный радар и сейсмоакустическое устройство.

«Мы продолжаем поддерживать наших сирийских братьев во всех их нуждах - от предоставления гуманитарной помощи до поисково-спасательных работ. Во имя людей в нашей стране, во имя человечества за ее пределами»,-подчеркнули в AFAD.

Печально известная тюрьма «Седная» под Дамаском «прославилась» жестокими пытками при уже свергнутом режиме Башара Асада.

После падения режима тысячи заключенных, которые содержались в учреждениях наподобие «Седная», были освобождены противниками режима.

С момента начала восстания против режима Башара Асада в марте 2011 года «Седная» стала центром систематических зверств, где противников свергнутого режима подвергали пыткам, изнасилованиям, голоду и казням.

Предполагается, что некоторые из заключенных могут находиться в секретных отсеках тюрьмы, расположенных под землей.

Сирийцы, которые годами не получали известий о своих близких, стекаются к тюрьме в надежде найти их.

Источник: Anadolu