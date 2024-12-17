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Новое правительство Сирии заявило о планах «пересмотреть» российское военное присутствие в стране

First News Media17:07 - Сегодня
Новое правительство Сирии заявило о планах «пересмотреть» российское военное присутствие в стране

Военное присутствие России в Сирии должно быть пересмотрено.

Об этом заявил пресс-секретарь переходного правительства республики Обейда Арнаут, передает Euronews.

Сейчас у власти в стране находится исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), признанная в РФ террористической. В начале революции российские военные самолеты бомбили ее представителей, пытаясь спасти режим президента Башара Асада, в итоге сбежавшего в Москву. Затем Кремль начал обсуждать с новыми властями судьбу авиабазы Хмеймим и военно-морского порта в Тартусе, который обеспечивает России единственный прямой выход в Средиземное море.

В то же время спутниковые снимки зафиксировали исчезновение техники и кораблей с этих объектов. В результате появились предположения, что Россия начала сворачивать военное присутствие в Сирии.

15 декабря член политбюро ХТШ Камаль Лабабиди сообщил, что в последние дни не менее 400 российских военных были выведены из пригорода Дамаска и переброшены на авиабазу Хмеймим. Он утверждал, что оттуда их самолетами доставили на родину.

Однако Арнаут назвал последние действия России в Сирии неоднозначными. С его точки зрения, исчезновение кораблей ВМФ и перемещение военной техники с баз не дают четкого представления о том, действительно ли Кремль выводит войска или это часть регулярных ротаций.

«Думаю, что Россия должна пересмотреть свое присутствие на сирийской территории, а также свои интересы, [которые] были связаны с преступным режимом Асада», — сказал Арнаут.

По его мнению, Кремлю следует «выступить с инициативами в адрес новой администрации, чтобы показать, что он не враждует с сирийским народом и что эпоха режима Асада наконец-то закончилась».

Арнаут добавил, что переходное правительство ведет переговоры на высшем уровне со многими странами, продвигая «политику открытости», направленную на построение хороших отношений со своими соседями и всем миром.

В субботу США впервые публично подтвердили контакты с ХТШ, на следующий день об этом же сообщила Великобритания, а 16 декабря — Евросоюз.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас призвала новые власти избавиться от российских военных баз, а министр иностранных дел Нидерландов выступил за то, чтобы это стало условием снятия санкций с ХТШ, признанной в ЕС террористической организацией.

По данным американской и западной разведок, Москва пытается уговорить новое правительство Сирии сохранить присутствие России на ключевых базах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на прошлой неделе, что Кремль поддерживает контакт с повстанцами в Дамаске по этому вопросу.

Два американских чиновника сообщили CNN, что одновременно Россия начала перебрасывать военно-морские силы из Сирии в Ливию, а представитель оборонного ведомства сказал, что Москва усилила давление на командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара, чтобы закрепить право на порт в Бенгази.

По словам собеседника телеканала, без ливийского порта и базы в Тартусе у России не будет выхода в Средиземное море для проецирования силы на южном фланге НАТО. Также это затруднит «перемещение незаконных материалов» между РФ и Африкой, добавил представитель оборонного ведомства.

Россия открыла военные базы в Сирии в 2015 году, когда вмешалась в гражданскую войну на стороне Асада. В 2017-м Москва заключила с правительством республики соглашение о размещении войск на объектах в Хмеймиме и Тартусе на безвозмездной основе в течение 49 лет.

Источник: The Moscow Times

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