Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией - ФОТО

17 декабря первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с совершающей визит в нашу страну делегацией Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Турции во главе с генерал-лейтенантом Тунджаем Алтугом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на министерство обороны АР, на встрече К.Велиев отметив, что сложившееся успешное военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на дружеских и братских отношениях, рассказал о вкладе этих союзнических отношений в армейское строительство обеих стран и подчеркнул важность их дальнейшего развития.

Выразив признательность за оказанное гостеприимство, генерал-лейтенант Т.Алтуг отметил высокий уровень двустороннего военного сотрудничества, направленного на расширение обмена опытом между обеими странами, и отметил важность совместных учений, продемонстрировавших, что Азербайджан является важным партнером Турции.

На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, перспективам развития военного сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем делегация братской Турции встретилась с советником министра обороны генерал-полковником Бахтияром Эрсаем. На встрече был проведен широкий обмен мнениями о положительных результатах работы по применению в азербайджанской армии модели Вооруженных Сил Турецкой Республики и по другим вопросам.

В заключение турецкая делегация посетила Центральный командный пункт и ознакомилась с созданными здесь условиями.