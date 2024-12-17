Председательство в СВМДА перешло к Азербайджану - ОБНОВЛЕНО

17 декабря состоялось 7-е заседание Совета министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Заседание, проходившее в виртуальном формате, было организовано нашей страной.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, в заседании приняли участие министры, государственные министры, заместители министров, а также руководители делегаций из 27 стран-членов. В мероприятии также участвовали руководители 3 государств-наблюдателей и 8 международных организаций-партнеров.

На 7-м заседании Совета министров председательство на 2024-2026 гг. перешло от Казахстана к Азербайджану.

Выступивший на заседании министр Джейхун Байрамов выразил признательность всем государствам-членам за доверие, оказанное нашей стране.

Министр также отметил, что в период усиления многополярности и противодействия многосторонности новым вызовам, азиатский континент должен отвечать на эти вызовы единством и сотрудничеством, исходя из принципа совместной ответственности. Отмечалось, что СВМДА является уникальной платформой для дальнейшего развития сотрудничества и противостояния вызовам.

Председательство Азербайджана в СВМДА будет проходить под лозунгом «Усиление СВМДА - взаимодействие, цифровизация и устойчивое развитие в Азии». Основными приоритетами в период председательства Азербайджана будут три основных направления - трансформация и институциональное развитие СВМДА, укрепление отраслевого сотрудничества посредством реализации мер по налаживанию доверия и содействию совместной деятельности СВМДА с другими международными и региональными организациями.

Дж.Байрамов также подчеркнул, что Азербайджаном на 2025 год запланировано проведение более 20 мероприятий по 5 критериям СВМДА. В частности, особое внимание будет уделено транспортным коридорам, развитию малого и среднего бизнеса, сельскому хозяйству, кибербезопасности, окружающей среде, молодежи, туризму, охране культурного наследия, гуманитарному разминированию, науке и образованию.

Во время своего председательства Азербайджан будет уделять особое внимание повышению международной активности Совета и расширению партнерских отношений с другими международными и региональными организациями.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай представил отчет о деятельности Совета в 2020-2024 годах - в период председательства Казахстана.

По итогам заседания были приняты заявление Совета министров о 25-летии «Декларации о руководящих принципах отношений между государствами-членами СВМДА», постановление Совета министров о модальностях реализации мер по построению доверия, обновленная версия каталога мер по построению доверия и проекты меморандумов об учреждении партнёрской сети ведущих университетов государств-членов СВМДА.

20:00

Проходит 7-ое заседание Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В заседании, которое проходит в онлайн-формате, принимает участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

В ходе мероприятия ожидается принятие ряда важных решений, а также передача Азербайджану председательства в СВМДА.