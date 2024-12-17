Танкер подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ

Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ.

Как передает 1news.az, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Судно «Волгонефть 109» находилось на стоянке в акватории порта Кавказ. По переданной капитаном информации, у судна поврежден грузовой танк. Герметичность самого корпуса не нарушена - утечки в море нет. Экипаж в безопасности», - рассказали в службе.

В сопровождении спасательного судна Морспасслужбы «Меркурий» судно «Волгонефть 109» перешло в безопасное место якорной стоянки.

«Меркурий» находится рядом для обеспечения безопасной стоянки.

Источник: ТАСС