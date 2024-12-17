После 44-дневной войны опознано и не погребено 89 тел и останков – Минздрав Армении

После 44-дневной войны осталось 89 идентифицированных, но непогребенных тел и останков.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Мариам Цатрян.

«Некоторые останки не подлежат ДНК-экспертизе из-за сильного повреждения. Есть идентифицированные и непогребенные останки и тела», - сказала, в свою очередь, министр здравоохранения Аванесян.

По ее словам, ведется работа с родителями, а также со Следственным комитетом и минобороны.

Еще в декабре 2023 года Следственный комитет Армении сообщал, что в результате взрыва на складе с топливом в Ханкенди погибло 218 человек, из которых 2 — служащие полицейских войск, 31 военнослужащий, в том числе 9 офицеров, 5 прапорщиков, остальные – представители рядового состава. Личность 138 погибших была установлена после судебно-генетических экспертиз, 77 - посредством иных следственных действий.

Напомним, что в феврале 2023 года советник министра обороны, генерал-майор Вардан Аветисян сообщил, что идентифицированные останки, которые не забрали родные и близкие, будут захоронены в воинском пантеоне «Ераблур» на специально отведенной территории.

Источник: Sputnik-Армения