Пашинян пригласил нового премьера Франции в Армению
Премьер-министр РА Никол Пашинян пригласил нового премьера Франции Франсуа Байру совершить официальный визит в Армению, о чем заявил в поздравительном послании в связи с назначением Байру на должность.
По словам Пашиняна, для него будет большой честью принимать французского премьера в Иреване и провести содержательные обсуждения по развитию сотрудничества.
Пашинян также заявил о «последовательных усилиях» Франции по укреплению «безопасности и мира в регионе».
Источник: Sputnik-Армения
200