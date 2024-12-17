Пашинян пригласил нового премьера Франции в Армению

Премьер-министр РА Никол Пашинян пригласил нового премьера Франции Франсуа Байру совершить официальный визит в Армению, о чем заявил в поздравительном послании в связи с назначением Байру на должность.

По словам Пашиняна, для него будет большой честью принимать французского премьера в Иреване и провести содержательные обсуждения по развитию сотрудничества.

Пашинян также заявил о «последовательных усилиях» Франции по укреплению «безопасности и мира в регионе».

Источник: Sputnik-Армения