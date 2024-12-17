Принц Эндрю может покинуть Великобританию после «шпионского скандала» - СМИ

Принц Эндрю может уехать из Великобритании после того, как разразился «шпионский скандал» с участием китайского бизнесмена.

Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на двух близких друзей принца.

По данным издания, принц устал от того, что его изображают изгоем в британских СМИ, и он «серьезно подумывает о переезде в Объединенные Арабские Эмираты или Бахрейн». Один из друзей заявил, что не осудит решение принца Эндрю уехать, как это ранее сделал принц Гарри. По словам второго источника, принц обладает «широким спектром контактов» и сможет вести в регионе продуктивную жизнь.

В пятницу в СМИ появилась информация о том, что британский суд по соображениям национальной безопасности запретил въезд в страну доверенному лицу принца Эндрю, предположительно считаемому китайским шпионом, который мог пользоваться своим влиянием на члена монаршей семьи.

До этого китайские власти выявили ряд случаев шпионажа и попыток хищения конфиденциальной информации из-за границы при помощи неиспользуемого или заброшенного сетевого оборудования. Министерство государственной безопасности КНР сообщало, что подобные ситуации серьезно угрожают безопасности киберпространства.