Трамп собирается изучить вопрос о возможном запрете TikTok

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует рассмотреть вопрос о возможном запрете популярного приложения TikTok, подчеркнув его значимость для привлечения молодой аудитории.

Об этом американский лидер рассказал, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго, передает РИА Новости.

«Мы изучим TikTok. У меня есть теплые чувства к этому приложению, так как я выиграл среди молодежи с отрывом в 34 процентных пункта. Некоторые полагают, что TikTok способствовал этому», — рассказал Трамп.

Он также отметил, что его сын Баррон рекомендовал обратить внимание на известных создателей контента в приложении, таких как Джо Роган.

Источник: Gazeta.Ru