Граждан Азербайджана спасли из снежного плена в Казахстане

В области Жетысу Казахстана сотрудники МЧС спасли 41 человек из снежного плена.

Сегодня на участке Ыргайты автодороги Ушарал-Достык из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада 30 грузовых и 1 легковой автомобиль попали в снежный занос, говорится в сообщении МЧС Казахстана.

Незамедлительно спасатели отправились на помощь людям. Прибыв к месту спасатели ведомства на Вахтовке и вездеходе Трэкол доставили 41 человек в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались. Среди спасенных имеются 28 иностранных граждан Республики Беларусь, КНР, Азербайджанской Республики и РФ.