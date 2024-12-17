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СК квалифицирует подрыв генерала Кириллова как теракт - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Ялчин Алиев11:55 - Сегодня
СК квалифицирует подрыв генерала Кириллова как теракт - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Следственный комитет (СК) России намерен переквалифицировать уголовное дело, возбужденное после подрыва генерал-лейтенанта российской армии Игоря Кириллова, на статью о теракте.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Речь идет о статье 205 УК РФ. Также следователи выдвинут против исполнителя преступления и его сообщников после их задержания обвинение в госизмене, предусмотренное статьей 275 УК РФ. В СК считают, что за преступлением стоят украинские спецслужбы.

Следователи приступили к допросу охранников жилого дома, чтобы выяснить, как велась слежка за Кирилловым, кем был оставлен электросамокат, на который преступники прикрепили взрывное устройство. Также следствие намерено изъять и изучить записи с камер видеонаблюдения.

Около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

Следственный комитет России подтвердил, что жертвами подрыва стали Кириллов и его водитель.

09:17

На Рязанском проспекте в Москве утром 17 декабря произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В Следственном комитете РФ заявили, что в результате инцидента погибли двое мужчин.

По данным телеграм-каналов Mash и «112», погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Кириллов известен тем, что с 2023 года проводил брифинги Минобороны РФ, в ходе которых, в частности, рассказывал о «военно-биологической деятельности» США в Украине. Телеграм-канал Baza пишет, что вместе с генералом погиб и его помощник Илья П. (его фамилия не приводится).

Двое российских военных выходили из подъезда дома на Рязанском проспекте около шести утра, когда сработало самодельное взрывное устройство. По информации СМИ, бомба была или прикреплена, или вмонтирована в самокат.

В экстренных службах рассказали, что из-за взрыва в жилом доме выбило окна с первого по третий этажи, повреждена входная дверь подъезда. По данным Baza, повреждена служебная машина генерала.
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. Прокуратура Москвы взяла дело на контроль.

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