В Сирии обнаружено масштабное производство режимом Асада наркотиков

Падение режима президента Башара Асада в Сирии привело к крушению самой прибыльной сети по производству наркотиков на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, производимый в Сирии каптагон — наркотик, похожий на метамфетамин, — помог режиму Асада накопить огромное состояние и компенсировать последствия введенных в отношении его страны санкций. Однако это также стало и источником напряженности между Сирией и ее соседями.

Журналисты пишут, что о производстве наркотиков в маленьких лабораториях по всей Сирийской Арабской Республике, несмотря на отрицания официального Дамаска, было известно давно, однако масштабы недавно обнаруженных оппозицией объектов говорит об ошеломляющих объемах торговли на всех уровнях режима.

Эксперт по изучению торговли каптагоном в вашингтонском аналитическом центре New Lines Institute (NLI) Кэролайн Роуз отметила, что это производство наркотиков доказывает, что режим Асада был систематически вовлечен в производство и торговлю каптагоном, туда были вложены огромные суммы.

NLI оценивает размер ежегодной торговли каптагоном примерно в $10 млрд, что почти равнозначно обороту рынка кокаина в Европе.

8 декабря командование Свободной сирийской армии объявило, что правление Башара Асада «закончилось». Асад оставил пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище.

Источник: Газета.ру