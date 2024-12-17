Сколько золота осталось у Сирии после Асада?

Почти 26 тонн золота остаются в хранилище Центрального банка Сирии, к которому новые власти арабской республики доступа не имеют.

Об этом говорится в материале Reuters. По данным агентства, объем золотого запаса страны не изменился с 2011 года. Стоимость оставшегося золота оценивается в $2,2 млрд.

Согласно информации Всемирного совета по золоту, ранее мародеры, воспользовавшись кризисом в стране, проникли в одно из хранилищ ЦБ и вывезли сирийские фунты. Но золотой запас остается недоступным благодаря строгим мерам безопасности: для входа требуются специальный код и три ключа, которые находятся у разных людей. Кроме того, хранилище защищено от попыток управляемого подрыва, что делает его почти неприступным при отсутствии необходимых средств доступа.

Накануне британская Financial Times со ссылкой на конфиденциальные документы написала, что в 2018–2019 годах сирийский Центробанк переправил в Москву на самолетах банкноты весом около 2 тонн и номиналом $100 и €500.

Оппозиционные группировки начали наступление в Сирии в конце ноября. Меньше чем через две недели они вошли в Дамаск и захватили власть в стране. Башар Асад уехал в Россию, где получил политическое убежище. После этого процесс передачи власти в стране координировал глава прежнего правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли.

10 декабря соратник лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммеда аль-Джулани Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое будет работать до марта 2025 года.

Источник: Коммерсант