Трамп потребовал от ХАМАС освободить заложников к 20 января, пригрозив «адом»

Палестинскому движению ХАМАС необходимо освободить заложников к 20 января 2025 года, инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, иначе «разразится ад».

Об этом на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго заявил сам Трамп, передает ТАСС.

«Я предупредил, что разразится ад, если заложники не будут дома к этой дате», — подчеркнул он.

Трамп также добавил, что ранее провел «хороший» разговор с главой израильского кабмина Биньямином Нетаньяху.

Делегация Израиля 16 декабря прибыла в столицу эмирата Катар Доху для обсуждения прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников.

По словам собеседника издания Times of Israel, в состав делегации входят представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), службы общей безопасности («Шин-Бет») и разведывательной службы («Моссад»).

В ноябре 2023 года Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю группировка освободила 110 человек. По данным Израиля на 1 сентября 2024 года, из 97 остающихся у ХАМАС заложников только 64 числятся живыми.

Ранее Нетаньяху пообещал палестинцам по $5 млн за каждого заложника ХАМАС.