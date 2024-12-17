Генеральный прокурор: Очень важно изучать опыт братских стран и делиться своим положительным опытом

На начавшейся сегодня международной конференции, организованной Генеральной прокуратурой Азербайджана, планируется обсудить такие вопросы, как повышение эффективности процесса возврата активов, борьба с экологическими правонарушениями, гражданско-правовая защита жертв транснациональных правонарушений, развитие законодательной базы в сфере коммерческого права тюркоязычных стран.

Об этом сказал генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев на проходящей в Баку международной конференции на тему «Транснациональные аспекты в правоотношениях: современные вызовы и цели».

«Для нас очень важно изучать опыт братских стран в этой области, а также делиться своим положительным опытом. Уверен, что обсуждения по вопросам внедрения современных технологий, программного обеспечения в профессиональной подготовке судей и прокуроров будут иметь особое значение», - отметил он.

Источник: АЗЕРТАДЖ