В Грузии сочли антигрузинским решение ЕС приостановить безвиз для диппаспортов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал антигрузинским решение Евросоюза приостановить безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов Грузии.

«Единственная рекомендация, которую дал совет, связана с началом процедуры введения визового режима для обладателей дипломатических паспортов. Несмотря на то, что эта рекомендация, по существу, имеет символическое значение, она однозначно должна быть расценена как антигрузинский шаг, который подрывает доверие к европейским структурам в восприятии грузинского общества», - заявил Кобахидзе на брифинге, передают грузинские СМИ.

Кобахидзе поблагодарил пять стран, которые высказались против введения санкций в отношении Грузии. «Это Венгрия, Словакия, Италия, Испания и Румыния, они защитили интересы грузинского народа», - отметил премьер.