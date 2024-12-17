Армянские власти решились на отключение российских каналов

Уже длительное время муссируется информация о том, что внутри властной вертикали активно обсуждается вопрос исключения российских каналов из национального мультиплекса Армении.

Об этом пишет газета «Паст», развивая тему.

«Наши источники, близкие к правящей партии «Гражданский договор», сообщают, что власть Пашиняна, похоже, приняла окончательное решение по этому поводу – раз и навсегда отключить российские телеканалы в Армении.

По данным нашего источника, процесс начнется уже в январе. Кстати, имеются сведения о том, что власти пытаются найти правовые «лазейки», варианты и для ограничения вещания «внемультиплексных» российских каналов, особенно так называемых «информационно-политических»», - отмечает издание.