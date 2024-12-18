Новогодний аукцион с билетами до $3300: Фонд жены Пашиняна придумал финт по сбору средств

Супруга премьера Армении и глава благотворительного фонда «Мой шаг» Анна Акопян затеяла новогодний розыгрыш среди 250 человек для сбора средств, пишет газета «Грапарк».

Этот формат она ввела в продолжение «ужинов за миллион» с бизнесменами. Издание характеризует такой подход как «классический пример рэкета».

Для участия в розыгрыше предлагается приобрести билеты стоимостью 500 тысяч драмов ($1100), 1 млн драмов ($2200) или 1,5 млн драмов ($3300). Все собранные средства направят на реализацию программ фонда.

Заместитель директора фонда Талин Топалакян сообщила, что розыгрыш пройдет 30 декабря в прямом эфире в соцсети. Из каждой группы участников, купивших билеты, победителями станут 3-4 человека. Они получат ценные призы, такие как картины известных художников, ювелирные украшения, медицинские услуги от центра «Наири», билеты на путешествия и другие. Топалакян, однако, не раскрыла, кто именно примет участие в розыгрыше.

Ранее Анна Акопян уже организовывала подобные благотворительные мероприятия. На одном из них — ужине с бизнесменами — удалось собрать 62 млн драмов (около $160 тысяч). Каждый участник внес по 1 млн драмов.

За полгода до этого Акопян провела аналогичное мероприятие для бизнесвумен, на которое откликнулись 42 участницы. Тогда же состоялась выставка-ярмарка работ начинающих предпринимательниц.