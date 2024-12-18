Эрдоган обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы региональной и глобальной повестки.

Как передает «Анадолу», об этом говорится в сообщении администрации президента Турции по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

«В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также вопросы региональной и глобальной повестки. Эрдоган подчеркнул важность защиты территориальной целостности и суверенитета Сирии и выразил удовлетворение возобновлением работы посольства Франции в этой стране», - говорится в сообщении.

Турецкий лидер также отметил важность совместных усилий международного сообщества в восстановлении Сирии, что поспособствует скорейшему возвращению сирийских беженцев на свои земли.