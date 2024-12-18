В Армении анонсировали очередную встречу по делимитации границ с Азербайджаном

Заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян анонсировал очередную встречу по делимитации границ с Азербайджаном.

«Думаю, что встреча будет в ближайшее время, поскольку на этапах обсуждения и утверждения регламента была договоренность о том, что после вступления в силу регламента мы должны встретиться и продолжить работу», - сказал Мгер Григорян в беседе с журналистами, передают армянские СМИ.

Ранее Азербайджан и Армения утвердили регламент деятельности пограничных комиссий по делимитации границы Армении и Азербайджана.