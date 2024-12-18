В России пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области пострадали 11 человек.

Как передает ТАСС, об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток. <...> Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко",

Согласно информации, в 16:15 при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда.

19:30

Пассажирский поезд «Мурманск-Санкт-Петербург» столкнулся с грузовым составом в Мурманской области России.

Об этом сообщает ОАО «Российские железные дороги».

Пассажирский поезд «Мурманск-Санкт-Петербург» с 326 пассажирами столкнулся с грузовым составом.

Несколько вагонов сошли с рельсов. Столкновение поездов произошло на станции Княжная.

На место происшествия направлены бригады скорой помощи, работают силы МЧС.

В результате столкновения пострадали 8 человек.