В России пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области пострадали 11 человек.
Как передает ТАСС, об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток. <...> Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко",
Согласно информации, в 16:15 при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда.
19:30
Пассажирский поезд «Мурманск-Санкт-Петербург» столкнулся с грузовым составом в Мурманской области России.
Об этом сообщает ОАО «Российские железные дороги».
Пассажирский поезд «Мурманск-Санкт-Петербург» с 326 пассажирами столкнулся с грузовым составом.
Несколько вагонов сошли с рельсов. Столкновение поездов произошло на станции Княжная.
На место происшествия направлены бригады скорой помощи, работают силы МЧС.
В результате столкновения пострадали 8 человек.