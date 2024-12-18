В Шотландии министрам запретят пользоваться WhatsApp

Власти Шотландии приняли решение запретить министрам и сотрудникам аппарата правительства пользоваться мессенджером WhatsApp в служебных целях.

Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на заявление заместителя первого министра Шотландии Кейт Форбс.

«Деятельность правительства должна осуществляться в государственных системах, которые являются безопасными <...> и позволяют осуществлять надлежащий обмен информацией в соответствии с нашими обязанностями по закону», - заявила она, выступая в шотландском парламенте. Форбс добавила, что использование WhatsApp и других «некорпоративных» систем обмена сообщениями прекратится с весны 2025 года.

По словам заместителя первого министра, чиновники будут обязаны использовать в служебных целях только одобренные правительством приложения, например, Microsoft Teams. Им также запретят использовать для работы личные телефоны. Все «некорпоративные» мессенджеры будут удалены с рабочих мобильных устройств министров без возможности их повторного установления.