Продолжается визит турецкой делегации в Азербайджан - ФОТО

Находящаяся с визитом в Азербайджане турецкая делегация во главе с генерал-лейтенантом Тунджаем Алтугом провела ряд встреч с руководящими должностными лицами Азербайджанской армии.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, на встрече с турецкими гостями заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Хикмет Мирзоев рассказал о служебно-боевой деятельности Сухопутных войск Азербайджанской армии, проводимых реформах, проделанной работе по приведению Азербайджанской армии в соответствие с моделью Вооруженных сил Турции и достигнутых успехах.

Отмечалось, что азербайджано-турецкое военное сотрудничество, основанное на братстве и дружбе, играет очень важную роль в формировании и развитии Сухопутных войск нашей армии.

В ходе состоявшейся в рамках визита встречи на Центральном командном пункте Военно-воздушных сил заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами, генерал-лейтенант Намиг Исламзаде поприветствовал делегацию командования Сухопутных войск Вооруженных сил Турции, выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане и обстоятельно проинформировал гостей о деятельности центра.

Было отмечено, что сложившееся военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией играет очень важную роль в развитии Военно-воздушных сил Азербайджана, подчеркнута значимость двустороннего военного сотрудничества в укреплении арсенала азербайджанской военной авиации.

Затем турецкие гости, прибывшие в ВМС Азербайджана, встретились с временно исполняющим обязанности командующего Военно-морскими силами капитаном 1-го ранга Шахином Мамедовым.

Во время ознакомления с основной базой ВМС делегация Вооруженных сил Турции была подробно проинформирована о ее деятельности, было рассказано об успехах азербайджанских и турецких военных моряков на международных учениях.

На встрече стороны провели обстоятельный обмен мнениями о совместных учениях, по вопросам обмена опытом, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.