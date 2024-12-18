Ильхам Алиев назвал вбросы о якобы планах Турции создать военную базу в Азербайджане политическими спекуляциями - ВИДЕО

Вбросы в СМИ о якобы планах Турции создать военную базу в Азербайджане являются политическими спекуляциями.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня», автору и ведущему программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрию Киселеву.

Глава государства отметил, что в появлении такой базы нет необходимости.

Президент Ильхам Алиев 17 декабря дал интервью для Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и российского агентства РИА Новости.

Источник: телеграм-канал РИА Новости