Зеленский допустил возвращение к работе комиком - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает своего возвращения в комедию.

Об этом он сказал в интервью изданию Le Parisien.

Журналист отметил, что Зеленский стал известен тем, что смешил людей, и спросил, не думал ли тот, что когда-нибудь снова будет делать это.

«Сложно ответить, честно, не знаю. Я думаю, что это зависит от того, какой человек внутри, и я не знаю, потому что эта война влияет на всех нас. Если я не потеряю то, что было внутри, то кто его знает — может быть», — заявил президент.

Напомним, до того, как Зеленский вступил в должность президента, он приобрел известность как шоумен, актер, комик и сценарист. В частности, был совладельцем и художественным руководителем «Студии Квартал 95».