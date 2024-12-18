Президент Турции: Стабильность в Сирии равноценна стабильности всего региона

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о значимости обеспечения стабильности и безопасности Сирии для всего региона.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ливана Наджибом Микати в Анкаре, турецкий лидер отметил, что на фоне кризиса в Сирии весь регион на протяжении 13 лет находился в полосе проблем.

«Сегодня открыт новый период истории Сирии. Стабильность в этой стране равноценна стабильности всего региона. Все стороны должны оказать максимальную поддержку данному процессу», - сказал он.

Глава государства подчеркнул значимость сохранения территориальной целостности и унитарного устройства Сирии, заверил, что Турция продолжит поддерживать народ этой страны.

Политик также назвал «долгом соседних стран» в оказании помощи в восстановлении Сирии.